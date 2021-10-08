РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. В жилом комплексе «1-й Лермонтовский», который возводится в подмосковных Люберцах, появились первые 2 улицы, сообщает пресс-служба группы компаний ФСК.

В соответствии с распоряжением муниципального образования им присвоено наименование Рождественская и Солнечная. Улица Рождественская пройдет по внешнему периметру строящегося ЖК, ее протяженность составит 1 км. Первыми домами, получившими прописку на этой улице, стали корпуса первой очереди ЖК.

Зданию №1.1 присвоен адрес: МО, г. о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Рождественская, д. 4, зданию №2.1 — МО, г. о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Рождественская, д. 6. С другой стороны ЖК «1-й Лермонтовский» пройдет Солнечная улица.

ЖК «1-й Лермонтовский» — это проект ГК ФСК, который реализуется под брендом «Первого ДСК». Комплекс строится в Люберцах на границе с московским районом Некрасовка. Проект включает в себя 5 жилых корпусов на 8,6 тыс. человек, подземные паркинги, детский сад на 560 воспитанников, общеобразовательную школу на 1,5 тыс. мест и 2 амбулатории.

Комплекс строится в несколько этапов с использованием современной технологии индустриального домостроения. Возведение первой очереди началось в октябре 2020 года и завершится в 2022 году. Остальные жилые дома будут сданы в эксплуатацию в 2023-2024 годах.