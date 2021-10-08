РИАМО - 8 окт. Разработчики экологической платформы «TrashBack» из Реутова запустили новый проект, который позволит жителям заработать баллы за уборку мусора в лесах и парках, которые можно использовать для покупок в магазине крупной торговой сети, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«У наших жителей появилась ещё одна возможность совместить приятное с полезным — сделать мир вокруг чище и заработать на этом. Горожанам предлагается собирать мусор в парках и лесах. За это пользователям приложения «TrashBack» начислят «экойны» — бонусы, которые можно потратить на покупки в магазинах «ВкуссВилл», - уточнили в пресс-службе.

В приложении для смартфонов «TrashBack» доступна новая функция «Собрать в парке или лесу». Прогуливаясь по общественному пространству и заметив брошенную бутылку, банку, пакет или другой мусор, пользователь может сфотографировать тару сначала на земле, а потом ее же — в своем пакете или урне. Сделав снимки, необходимо нажать кнопку «Подтвердить» и утилизация будет зарегистрирована.

«Отличительная особенность новой акции в том, что собирать в парке или лесу можно любые типы отходов, без их сортировки на фракции. При этом если вы уже разделяете мусор, то, конечно же, сможете выбрасывать его в соответствующий бак или контейнер. Также пользователям «TrashBack» начисляют экойны за разметку в приложении упаковок «Tetra Pak». Это еще одна совместная со «ВкусВилл» акция, которая действует до конца 2021 года», - говорится в сообщении.

Сейчас экологический сервис объединяет свыше 3 тыс. пользователей, в том числе участников из отдаленных городов России, например, из Иркутска. Приложение может использовать любой житель страны, хотя изначально создатели проекта ориентировались только на Реутов.

«Практика показывает, что наши жители положительно относятся к идеям и мероприятиям, направленных на внедрение раздельного сбора мусора и повышение экологической грамотности, а в особенности при наличии бонусов и мотивации. Например, участвуя в акции «Собрать в парке или лесу», за каждую собранную упаковку на бонусный счет поступят 2,5 экойна, на карту лояльности от «ВкусВилл» экойны переводят в соотношении один к одному. Ими можно оплатить до 100% стоимости покупки в магазинах или при заказе онлайн, но не более 1000 экойнов в месяц. Продолжим внедрение системы поощрительных бонусов за ведение экологичного образа жизни, тем самым мы сможем автоматически повысить уровень качественного содержания общественных территорий в чистоте и порядке, а также снизить объем смешанного мусора в Реутове», - сказал Каторов.

По заявлению разработчиков, проект «TrashBack» направлен на системное решение проблемы переработки твердых бытовых отходов и представляет собой систему бонусного поощрения жителей за раздельный сбор мусора. Он был запущен в Реутове в октябре 2019 года. Программа внедрила в городском округе также систему трекинга пакетов с отходами, и мотивации жителей за раздельный сбор мусора. Акция «Собрать в парке или лесу» продлится до 31 марта 2022 года.