РИАМО - 8 окт. В городском округе Егорьевск назначен временно исполняющий обязанности главы муниципалитета, им стал Дмитрий Викулов, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Подмосковья.

7 октября глава Егорьевска Александр Гречищев сложил полномочия по собственному желанию.

Гречищев работал на посту главы Егорьевска с 2013 года.

Советом депутатов городского округа 8 октября принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы администрации округа Дмитрия Викулова.

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