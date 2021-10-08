РИАМО - 8 окт. Число пострадавших в дорожной аварии на Тимирязевской улице в районе дома 41 достигло трех человек. Пешеходов сбил 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2101», не имеющий права на управление транспортным средством, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По словам виновника ДТП, он «перепутал педали» тормоза и газа, не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил трех пешеходов.

Пешеходов - студенток Тимирязевской академии - госпитализировали с нетяжелыми травмами. Сам виновник аварии также обучается в этом вузе.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой устанавливают все обстоятельства ДТП. В ближайшее время водителя повезут на медицинское освидетельствование.

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