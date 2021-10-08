РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. За прошедшие сутки сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны задержали 2 граждан, подозреваемых в кражах, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

Так, в дневное время в микрорайоне Климовске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который переклеил ценник с дешевого перфоратора на тот, который стоит в разы дороже. Таким образом злоумышленник пытался пронести мимо кассы товар стоимостью более 7 тыс. рублей. Работники магазина заподозрили махинацию и нажали кнопку тревожной сигнализации. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель.

В этот же день в вечернее время в охраняемом магазин, расположенном также в микрорайоне Климовск, неизвестный гражданин попытался пронести мимо касс неоплаченные продукты питания и одежду, упаковав товар в 2 большие сумки. Выходя из торгового помещения, мужчина сразу вызвал подозрение у работников магазина, которые нажали кнопку тревожной сигнализации. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Позже он признался, что 16 упаковок растворимого кофе он хотел перепродать.

Все злоумышленники были переданы в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка. Общая сумма причиненного ущерба составила более 15 тыс. рублей.