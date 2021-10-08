РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. Поступило 57 заявок на заключение договоров обслуживания газового оборудования и установку газоанализаторов через ЕДС Московской области от жителей городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уже более 820 заявок жителей Подмосковья поступило в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО) в новых категориях, которые связаны с обслуживанием газового оборудования. Наибольшее количество заявок от желающих заключить договоры поступило из Люберец - 57.

Заявки на установку газоанализаторов поступили от жителей 16 городских округов.

«Одним из важнейших факторов безопасного использования газа в многоквартирных домах является заключение договоров на обслуживание ВКГО всех собственников и нанимателей жилья с единой спецорганизацией, которая уже обслуживает внутридомовое оборудование. Чтобы максимально упростить процедуру и сократить затраты времени на нее, мы и ввели новые категории», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

После поступления в ЕДС МО заявки на заключение договора на техническое обслуживание и ремонт ВКГО с той организацией, которая отвечает за содержание общедомового газового имущества, УК обязана в течение 24 часов взять ее в работу, передать специализированной организации или заключить договор самостоятельно в срок до 10 рабочих дней. Для окончательного закрытия заявки к ней должен быть приложен подписанный скан-образ договора или скан-образ квитанции об оплате услуг на техническое обслуживание.

Сообщение в категории «Установка газоанализаторов в помещениях многоквартирных домов, где установлено газовое оборудование» управляющая организация также должна взять в работу в течение суток и передать специализированной организации для отработки. Та обязана в срок до 10 рабочих дней направить коммерческое предложение об установке газоанализаторов заявителю.