РИАМО - 8 окт. Еще 2288 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции, с начала пандемии число выздоровевших составляет 1 507 468, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки было выявлено 4595 новых случаев заражения, в больницы отправлены 1074 Covid-пациентов. На ИВЛ находится 470 человек. Кроме того, за сутки скончался 71 человек с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в столице выявили 1 668 064 случая заражения, жертвами инфекции стали 29 525 человек.

Врачи напоминают, что спасти свое здоровье и здоровье своих близких можно только с помощью вакцинации.

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