РИАМО - 8 окт. В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области скончались 17 человек, задержаны трое подозреваемых в сбыте контрафактного спиртного, сообщает Газета.ru.

По сведениям следователей, 29-летний житель Орска организовал производство и сбыт контрафактного алкоголя в крупном размере. Продавали нелегальный товар 60-летний мужчина и 47-летняя женщина.

Суррогатный алкоголь продавцы забирали с торгово-закупочной базы, расположенной на Вокзальном шоссе в Орске. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из помещения почти 1,3 тыс. бутылок спиртосодержащей жидкости без маркировки.

По данному делу были назначены экспертизы. Найденный в Орске суррогатный алкоголь сравнят с образцами по местам жительства отравившихся.