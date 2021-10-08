РИАМО - 8 окт. Новое пролетное строение установят на железнодорожном мосту через Оку в Серпухове на 105 км Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в октябре, сообщает пресс-служба МЖД.

Ранее были обновлены три пролетных строения моста. После окончания работ будут обновлены все четыре пролетных строения моста первого главного пути, по которым следуют поезда из Москвы до Тулы.

Для замены старого пролета первый главный путь на участке Серпухов – Тарусская будет закрыт на 10 суток - с 10 по 20 октября - при сохранении движения поездов по соседнему пути в реверсивном режиме с пропуском составов поочередно в обе стороны.

Установка пролетного строения будет проводиться методом поперечной надвижки – старый пролет демонтируют, а на его место, с помощью автомобильных кранов и заранее построенных накаточных путей, надвинут новый. Длина пролетного строения составит 110 м, вес 586 т. После его установки железнодорожники уложат пути и обновят контактную сеть.

Параллельно с работами на первом главном пути возводятся специальные вспомогательные сооружения, предназначенные для сборки из металлоконструкций и установки пролетных строений на втором главном пути. Здесь также предстоит заменить четыре пролетных строения.

Ранее железнодорожники укрепили русловые опоры моста, а также усилили их металлическими обоймами для защиты от воды.

Мост в районе Серпухова построен в 1928 году и является самым длинным на Московской железной дороге, его протяженность составляет 550 м.

Сейчас на объекте проводится масштабная реконструкция, включающая в себя возведение новых объектов путевой инфраструктуры и обновление шлюзовой водопропускной трубы, защищающей территорию от обводнения. Все работы планируется завершить в 2025 году.