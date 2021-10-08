РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Рабочие отремонтировали более 350 подъездов многоквартирных домов Подольска в 2021 году, сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов.

В рамках региональной программы ремонта подъездов многоквартирных жилых домов в 2021 году в городском округе Подольск планировалось отремонтировать 466 подъездов. С учетом пожеланий жителей уже преобразились 359 подъездов, еще 107 – ремонтируются или работы в них находятся в стадии завершения.

Перечень мероприятий, которые в 2021 году выполняются в подъездах в ходе ремонтных работ, достаточно широк. Обновляются стены, освещение, полы, окна, двери. Жильцы могут сами выбрать цвет краски, стиль входной группы. Особенное внимание уделяется качеству работ. Если у комиссии по приемке и у жителей возникают замечания, ремонт не будет принят до полного устранения всех недочетов.

Программа «Мой подъезд» реализуется в Московской области с 2017 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Основная ее цель – сделать каждый подъезд красивым, удобным и комфортным. В Подольске за время действия программы из 6054 подъездов отремонтированы 3512.