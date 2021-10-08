РИАМО - 8 окт. За минувшие сутки в столице выявили 4595 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 668 064 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В последние недели в столице и других российских городах отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Это связано с началом осеннего сезона и возвращением детей в школы.

Врачи вновь настоятельно рекомендуют горожанам делать прививки от коронавируса и гриппа. Но между вакцинацией нужно соблюсти интервал.

За последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 566 человек, 936 пациентов спасти не удалось.

С начала пандемии в стране зафиксировано 7 717 356 случаев Сovid-19, скончались 214 485 человек, выздоровели 6 819 796 человек.

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