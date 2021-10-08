РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. В городском округе Мытищи полным ходом идет кампания по вакцинации, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

В округе продолжают вакцинировать, а также ревакцинировать население от коронавируса. Параллельно стартовала прививочная кампания против гриппа. С нюансами этих прививок в текущем сезоне можно ознакомиться на официальных ресурсах МГКБ, Минздрава Московской области, Роспотребнадзора и Росминздрава.

Вакцинация от Covid-19 и грипп проводится бесплатно в рамках президентского проекта «Здравоохранение». В этом году в округе планируется вакцинировать от гриппа 159 755 человек. Сегодня уже вакцировались 17 701 человек, это 11,1% от плана.

От Covid-19 в Мытищах с 4 декабря 2020 года по 7 октября 2021 года вакцинированы первым компонентом 115 437 человек, что составляет 56% от плана вакцинации взрослого населения. Для удобства работают пункты вакцинации в поликлиниках, торговых центрах и даже СНТ. Выбрать подходящий вариант можно на интерактивной карте covid.mz.mosreg.ru. Ознакомиться с графиком и адресами работы пунктов вакцинации можно на сайте privivka.mz.mosreg.ru.

А все интересующие вопросы можно задать, позвонив на горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ в Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8(800)555-49-43. Звонки принимаются круглосуточно. Также справочную информацию дадут в территориальных отделах управления Роспотребнадзора по Московской области и в центре гигиены и эпидемиологии Московской области по будням с 9:00 до 17:00.