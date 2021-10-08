РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 окт. С 1 по 8 октября в поселке Литвиново городского округа Щелково было реконструировано 500 м воздушных линий 6-10 кВ, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».

С начала этого года в распределительных сетях 0,4/6/10 кВ городского округа Щелково энергетики компании «Россети Московский регион» отремонтировали 41 трансформаторную подстанцию, произвели замену 28 опор и около 6 км провода на ВЛ 0,4/6/10 кВ, расчистили 25 га просек в охранных зонах ЛЭП.

Реконструкция сетей проводится в целях повышения надежности электроснабжения потребителей. Все работы энергетики компании «Россети Московский регион» проводят в рамках комплексной программы министерства энергетики Московской области по замене устаревшего электрооборудования.