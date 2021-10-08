РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. Общественный совет провел выездное заседание на территории центрального парка культуры и отдыха в городском округе Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте парков муниципалитета.

На заседании рассматривались вопросы подготовки парковых территорий перед новогодним праздником, организации точек притяжения и теплых точек в зимнее время. Кроме этого, провели проверку работ по возведению скейт-парка в центральном парке культуры и отдыха.

До начала работ по реконструкции ЦПКиО инициативная группа собрала более 1 тысячи подписей в поддержку строительства скейтпарка. Площадка поможет разнообразить городскую среду и станет центром притяжения для современной молодежи.