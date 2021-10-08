РИАМО - 8 окт. Градостроительные технологии, наработанные «Мосинжпроектом», смогут применить при создании сетей наземного транспорта, дорожном строительстве и прокладке инженерных коммуникаций в реализации проектов комплексного развития территорий регионов России, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С момента своего основания «Мосинжпроект» занимается транспортным и инженерным строительством, и более 10 лет - созданием новых станций и веток метро, в том числе реализацией глобального проекта московского метрополитена – Большой кольцевой линии (БКЛ). Этот опыт способствует эффективной реализации комплексных градостроительных программ», – сказал глава «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.

Он отметил, что опыт компании можно также использовать в проектах инженерного освоения территорий и при создании систем транспортных коммуникаций городов.

Исполнительный директор - руководитель дивизиона по строительству метро «Мосинжпроекта» Валерий Кивлюк добавил, что все объекты компании возводятся в условиях исторического мегаполиса, в сложных градостроительных и геологических условиях.

«У специалистов холдинга сформированы уникальные компетенции, образована база самого современного строительного оборудования – тоннелепроходческие комплексы, новые буровые установки и многое другое, внедряются современные методы проектирования, строительства, контроля качества выполненных работ, в том числе с использованием BIM-технологий», - сказал Кивлюк.

Исполнительный директор компании подчеркнул, что все наработанные «Мосинжпроектом» технологии могут быть успешно применены в других видах городского строительства.

Недавно столичный холдинг «Мосинжпроект» принял участие в международном строительном форуме «100+ TechnoBuild 2021», проходившем в Екатеринбурге.

В рамках мероприятия между московской градостроительной компанией и администрацией Екатеринбурга было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере комплексного развития города с интеграцией мультимодальной транспортной инфраструктуры.