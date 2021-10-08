РИАМО - 8 окт. Градостроительные технологии, наработанные «Мосинжпроектом», смогут применить при создании сетей наземного транспорта, дорожном строительстве и прокладке инженерных коммуникаций в реализации проектов комплексного развития территорий регионов России, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Он отметил, что опыт компании можно также использовать в проектах инженерного освоения территорий и при создании систем транспортных коммуникаций городов.
Исполнительный директор - руководитель дивизиона по строительству метро «Мосинжпроекта» Валерий Кивлюк добавил, что все объекты компании возводятся в условиях исторического мегаполиса, в сложных градостроительных и геологических условиях.
«У специалистов холдинга сформированы уникальные компетенции, образована база самого современного строительного оборудования – тоннелепроходческие комплексы, новые буровые установки и многое другое, внедряются современные методы проектирования, строительства, контроля качества выполненных работ, в том числе с использованием BIM-технологий», - сказал Кивлюк.
Исполнительный директор компании подчеркнул, что все наработанные «Мосинжпроектом» технологии могут быть успешно применены в других видах городского строительства.
Недавно столичный холдинг «Мосинжпроект» принял участие в международном строительном форуме «100+ TechnoBuild 2021», проходившем в Екатеринбурге.
В рамках мероприятия между московской градостроительной компанией и администрацией Екатеринбурга было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере комплексного развития города с интеграцией мультимодальной транспортной инфраструктуры.
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