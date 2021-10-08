РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска провели квест по правилам дорожного движения для воспитанников детсада «Теремок» в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проведения регионального социального раунда «Засветись» в центре развития ребенка - детском саду №13 «Теремок» микрорайона Климовск автоинспекторы и педагоги провели тематический квест по правилам безопасного нахождения в дорожно-транспортной среде «В стране дорожных знаков».

Автоинспекторы объяснили малышам значимость соблюдения ПДД, повторили с ними основные положения дорожной грамоты, напомнив о необходимости держать родителей за руку при переходе проезжей части, а также напомнили о важности ношения на верхней одежде световозвращающих аксессуаров.

На тренировочной площадке дошкольники показали правильный переход проезжей части по пешеходному переходу, обыграли различные дорожные ситуации на смоделированной проезжей части.