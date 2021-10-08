РИАМО - 8 окт. В районе дома 41 на Тимирязевской улице в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пешеходов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Информация о пострадавших уточняется, на месте аварии работают оперативные службы.

Движение транспорта по улице не затруднено.

С начала недели на дорогах Москвы зарегистрировали порядка 5 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В результате аварий были травмированы 4 детей.