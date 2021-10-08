РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. В подмосковных Люберцах изменился график работы мобильных пунктов по вакцинации против гриппа, сделать прививку также можно во всех поликлиниках городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В графике работы мобильных пунктов по вакцинации против гриппа произошли изменения. Обновленный график работы выездных пунктов в октябре: 11 октября – ж/д станция Люберцы-1 - с 11:00 до 15:00, 16 октября – «Текстиль-Профи» с 11:00 до 15:00, 18 октября – ТЦ «Орбита» с 11:00 до 15:00, 23 октября – «Текстиль-Профи» - с 11:00 до 15:00, 25 октября – ТЦ «Орбита» - с 11:00 до 15:00.

Сделать прививку от гриппа жители городского округа Люберцы могут во всех поликлинических отделениях ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» в будни с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 15:00. На прививку от гриппа можно записаться через портал Госуслуг или прийти в поликлинику без предварительной записи. Перед вакцинацией врач проведет обязательный осмотр.