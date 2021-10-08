РИАМО - 8 окт. Столкновение школьного автобуса и погрузчика произошло около поселка Таловая в Воронежской области. Пострадали 7 человек, из них 6 детей, сообщает РИА Новости.

Авария произошла рано утром в пятницу. Водитель автобуса ПАЗ при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику «Амкодор».

Пострадавшим детям от 7 до 14 лет. Травмы также получила и учительница. Тяжелых травм ни у кого не диагностировали.