РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали 19-летнего юношу по подозрению в вандализме, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 41-летнего местного жителя о том, что неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил общедомовое имущество, разбив стекло, стойки лифта и раму отопительной батареи. Общая сумма материального ущерба составила более 19 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 19-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.