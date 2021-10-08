РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Рабочие «Подольского комбината благоустройства» приступили к масштабным работам по уборке листвы с общественных территорий округа, сообщила «РИАМО в Подольске» замдиректора по благоустройству МБУ «ПКБ» Юлия Сушко.

«Традиционно в октябре в Подольске проводятся масштабные работы по уборке листвы. Ежедневно наше предприятие убирает порядка 15-20 кубов листвы, чтобы после потепления весной город выглядел ухоженно», - сказала Сушко.

Она отметила, что рабочие проводят и ряд других работ по благоустройству. В том числе в настоящее время ими высаживаются луковицы тюльпанов на городских клумбах округа, которые будут радовать горожан весной 2022 года.