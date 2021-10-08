РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Рабочие приступили к высадке 300 тыс. луковиц тюльпанов, которые будут радовать жителей Подольска весной 2022 года, сообщила «РИАМО в Подольске» замдиректора по благоустройству МБУ «ПКБ» Юлия Сушко.

В Подольске рабочие МБУ «Подольский комбинат благоустройства» приступили к ежегодной осенней высадке тюльпанов, которые распустятся весной следующего года.

«В настоящее время луковицы тюльпанов высажены на 40% территории. Всего на балансе нашего предприятия числятся свыше 100 клумб. Следует отметить, что в ходе осенних работ будет высажено более 300 тыс. луковиц тюльпанов 8 сортов. В текущем году у нас появились новые расцветки и оттенки цветов, которые наверняка понравятся нашим горожанам», - сказала Сушко.

По словам ландшафтного дизайнера МБУ «ПКБ» Анны Сергиенко, в настоящее время рабочие приступили к высадке тюльпанов на Соборной площади. Здесь весной 2022 года распустятся тюльпаны розового, желтого и фиолетового цветов.

Луковицы сажают на глубину 10-15 сантиметров. Они отлично переносят зиму и благополучно распускаются весной без дополнительного ухода.