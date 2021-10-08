РИАМО - 8 окт. Московскую транспортную карту «Тройка» запустили в Республике Карелия, теперь она функционирует в 9 субъектах России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что московская карта может стать общероссийской системой оплаты проезда.

«С 2013 года «Тройка» постоянно развивалась. Сегодня она объединяет все виды транспорта, служит билетом в зоопарк и музеи. В ней масса сервисов и своя программа лояльности. По сути, это карта городского жителя», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил положительный эффект от пользования картой в Подмосковье и Туле. Каждый день из этих регионов в Москву приезжают тысячи человек.

«Только представьте, сколько времени они тратили раньше на покупку бумажных билетов. Сейчас все пересадки можно делать с одной картой. Добавлю, что два года подряд «Тройку» признавали самой умной транспортной картой в мире - на международной премии Transport Ticketing Awards», - добавил мэр.

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