РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. В городском округе Люберцы ремонт путепровода на трассе М-5 «Урал» завершится до конца октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мостовики меняют деформационные швы и дорожное покрытие. По мнению специалистов, невозможно будет выполнить работы, не ограничивая движения по полосам. Они предупредили, что затруднения движения неизбежны, пока идет ремонт.

Подрядчик работает с опережением календарного графика и завершит ремонт левого путепровода при движении в Москву на трассе М-5 «Урал» в городском округе Люберцы, где наиболее напряженная транспортная обстановка, не позднее 25 октября.

Необходимость проведения работ в летне-осенний период 2021 года связана с высоким износом старого покрытия на путепроводе и образованием колейности и ямочности. Окончание ремонта на правом путепроводе (обратное направление) запланировано в ноябре текущего года.

Также продолжается масштабная реконструкция трассы М-5 «Урал» по расширению участков с 19 по 28 км с трех до пяти полос движения, с 28 по 37 км - с двух до четырех полос и строительство обхода поселка Октябрьский. Срок окончания работ - 2023 год.