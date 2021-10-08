РИАМО - 8 окт. С начала года в подмосковные медицинские организации поступило 111 аппаратов ультразвуковой диагностики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Основная часть поступившей медтехники куплена в рамках областной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы. Программа реализуется при поддержке российского министерства здравоохранения.

«Точность постановки диагноза напрямую зависит от качества проводимой диагностики. Поэтому мы продолжаем закупать современное диагностическое оборудование в наши медучреждения», - уточнила зампред правительства региона – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она добавила, что в этом месяце в 13 больниц и поликлиник Московской области поступят еще 19 новых аппаратов УЗИ.

Оборудование будет поставлено в Бронницкую, Зарайскую, Домодедовскую, Люберецкую и другие больницы.

«К нам в больницу поступил 1 аппарат УЗИ. Он имеет ряд преимуществ, обладает полным набором технологий для проведения экспертных 3D/4D/5D исследований, имеет высокое разрешение монитора, множество функций, улучшающих качество выполнения ультразвуковой диагностики», - рассказал главный врач Талдомской больницы Игорь Давронов.

По его словам, после появления нового медоборудования в больнице расширился спектр проведения ультразвуковых исследований, а также повысилось качество диагностики для жителей округа.

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