РИАМО - 8 окт. С начала года в подмосковные медицинские организации поступило 111 аппаратов ультразвуковой диагностики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Основная часть поступившей медтехники куплена в рамках областной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы. Программа реализуется при поддержке российского министерства здравоохранения.
Она добавила, что в этом месяце в 13 больниц и поликлиник Московской области поступят еще 19 новых аппаратов УЗИ.
Оборудование будет поставлено в Бронницкую, Зарайскую, Домодедовскую, Люберецкую и другие больницы.
«К нам в больницу поступил 1 аппарат УЗИ. Он имеет ряд преимуществ, обладает полным набором технологий для проведения экспертных 3D/4D/5D исследований, имеет высокое разрешение монитора, множество функций, улучшающих качество выполнения ультразвуковой диагностики», - рассказал главный врач Талдомской больницы Игорь Давронов.
По его словам, после появления нового медоборудования в больнице расширился спектр проведения ультразвуковых исследований, а также повысилось качество диагностики для жителей округа.
Кому положена высокотехнологичная медпомощь и как ее получить в Подмосковье>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии