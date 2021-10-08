РИАМО - 8 окт. Агрегатора такси «Сити-Мобил» оштрафовали в Подмосковье за отсутствие у водителя сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Королевский городской суд поддержал иск министерства к «Сити-Мобил». Это первая судебная практика в РФ, когда суд привлек агрегатора к ответственности за такое нарушение. Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей.

По ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

Все водители такси в Московской области должны были сделать прививку вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции до 15 августа текущего года.

Агрегаторы, диспетчерские службы и таксомоторные компании не могут отдавать заказы водителям, не имеющим прививки и сертификата (QR-кода) о вакцинации.