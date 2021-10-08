РИАМО - 8 окт. Сотрудники полиции задержали 37-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в фиктивной регистрации 562 человек в своей квартире в поселке Рогово ТиНАО, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что злоумышленница за денежное вознаграждение осуществила массовую фиктивную регистрацию в своей квартире в поселке Рогово 562 граждан, прибывших из южных регионов России», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что в реальности квартира в Рогове пустовала, сама женщина проживала в другом месте.

По факту преступления возбуждены уголовные дела. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.