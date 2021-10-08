РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 окт. В Многофункциональном центре подмосковного Щелкова теперь можно получить направление от Центров занятости населения (ЦЗН) на подходящую работу либо уведомление об отсутствии подходящей вакансии, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

В подмосковных МФЦ также можно получить отметку о посещении гражданина для подбора работы, а также уведомить об отказе от предложенного варианта трудоустройства.

Для того, чтобы ЦЗН начал подбор подходящих вакансий для безработных, нужно заполнить резюме и подать заявление на сайте. Далее заявитель получает уведомление о явке в МФЦ по электронной почте и приходит в офис в назначенное время.

В Щелковском МФЦ уже доступна эта услуга. Подробная информация об услуге на сайте.