РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Алексей Спасский в пятницу досрочно покинул пост главы подмосковного Красногорска и выразил уверенность, что при поддержке правительства региона округ продолжит динамично развиваться. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уважаемые красногорцы! Сегодня (8 октября - ред.) я покидаю свой пост главы городского округа Красногорск. Мы продолжили курс на перемены - открыли новые детские сады, отремонтировали дороги, дворы, детские площадки и общественные пространства», - сообщил Спасский.

Он также добавил, что в округе сохранили потенциал на будущее - заложили новые школы и садики, а в бюджете округа - средства на развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, культуры, спорта и на многое другое.

«Не скрою, решение было непростым. Но уверен, что при поддержке руководства Подмосковья городской округ Красногорск продолжит динамично развиваться», - отметил Спасский.

Он поблагодарил коллег, единомышленников и всех неравнодушных жителей за совместную работу, продуктивный диалог и деятельное участие и пожелал округу процветания.

«В сильной команде одного их самых сильных регионов страны позитивные перемены. В Красногорске это реальность», - заключил Спасский.

В пятницу на внеочередном заседании Совета депутатов народные избранники единогласно приняли отставку Спасского по собственному желанию. Временно исполняющим полномочия главы округа назначили первого заместителя главы Всеволода Волосевича.