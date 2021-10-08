РИАМО - 8 окт. Число пользователей личного кабинета портала mbm.mos.ru превышает 100 тыс., им доступны свыше 20 онлайн-услуг и сервисов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного Москвы Алексея Фурсина, к онлайн-продуктам портала mbm.mos.ru обратились более 70 тыс. раз за 9 месяцев этого года. Это вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Портал помогает в подготовке документов для бизнеса, позволяет выбрать помещение для торговли, режим налогообложения и многое другое. Кроме того, на портале можно узнать о городских мерах поддержки бизнеса и получить информацию о работе во время пандемии.

Зарегистрироваться на портале «Малый бизнес Москвы» можно 2 способами: либо войти через аккаунты соцсетей или mos.ru, либо создать новый аккаунт с указанием адреса электронной почты и пароля.