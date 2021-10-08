РИАМО - 8 окт. С помощью голосового помощника пользователи приложения «Моя Москва» могут посмотреть счета за ЖКУ, также планируют добавить функцию передачи показаний счетчиков голосом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В перспективе голосовой помощник позволит получить доступ ко всем городским услугам и ответы на любые вопросы об этих услугах, при этом не придется даже смотреть на экран телефона.

Счета на оплату можно запросить в разделе «Мой дом», которым пользуются порядка 150 тыс. человек. До конца года голосовой помощник будет доступен при оплате обучения, штрафов, счетов, просмотре оценок и данных из электронной медкарты. Кроме того, до конца года ассистент станет доступен всем пользователям.

В настоящее время он работает у 40% пользователей. Задать вопрос голосовому помощнику можно после нажатия специального значка на экране смартфона в открытом приложении.