РИАМО - 8 окт. Установлен срок внесения мэром Москвы Сергеем Собяниным предложений по кандидатурам в состав Московской городской избирательной комиссии, соответствующий указ подписал столичный градоначальник. Документ размещен на официальном сайте мэра города.

Срок установлен с 08:00 21 октября до 17:00 19 ноября.

На этой неделе в городском парламенте утвердили сроки подбора кандидатов в Мосгоризбирком. Там будут принимать документы с 10 октября до 18:00 9 ноября.

В составе Московской городской избирательной комиссии 14 членов с правом решающего голоса. Их кандидатуры утверждаются столичным парламентом и мэром на 5 лет.