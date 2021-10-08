РИАМО - 8 окт. На инвестпортале столицы можно ознакомиться с подробными инструкциями по участию в городских торгах, а также подобрать объекты для аренды или покупки. В настоящее время на сайте опубликовано около 5 тыс. лотов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня на столичном инвестиционном портале размещено более 5 тыс. объектов городского имущества, которые можно взять в аренду или приобрести. Это недвижимость для бизнеса – здания, сооружения, земельные участки для строительства, павильоны различного назначения и объекты для физических лиц – квартиры, комнаты, земля под индивидуальное жилищное строительство, машино-места», – сказал Ефимов.

Также на портале можно ознакомиться с лотовой документацией и направить заявку на осмотр объекта торгов.

«Отслеживать изменение статуса и этапов конкурсных процедур поможет сервис «Избранные торги». Для этого достаточно открыть карточку интересующего объекта и добавить его в список избранных», – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.