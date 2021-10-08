РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Арбитраж подтвердил законность привлечения к ответственности УК из Красногорска и штрафа в размере 300 тыс. рублей за долги перед ресурсоснабжающей организацией, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Московской области.

Постановление Госжилинспекции Московской области о наложении на ООО «Свой дом» из Красногорска штрафа за грубое нарушение лицензионных требований является законным. Как сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина, такое решение принял областной Арбитражный суд, рассмотрев заявление управляющей организации.

В апреле 2021 года на основании требования прокуратуры было установлено, что у УК при управлении 8 МКД по адресам: Ильинский бульвар, дом 8; Красногорский бульвар, дом 17; Павшинский бульвар, дома №№11, 12; Подмосковный бульвар, дома 2, 4, 6, 7 образовалась задолженность перед ресурсоснабжающей организацией АО «Водоканал Павшино» в размере более 1,5 млн рублей. Эта сумма превышала две среднемесячные величины обязательств по оплате.

«Данную ситуацию постановление правительства РФ о лицензировании управляющих организаций относит к грубым нарушениям. ООО «Свой дом» по итогам рассмотрения административного дела было оштрафовано на 300 тыс. рублей», – пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Не согласившись с этим, УК обратилась в Арбитраж. Однако суд отклонил ее доводы. В решении отмечается, что в данном случае наложение штрафа за грубое нарушение не зависит от факта последующей оплаты задолженности перед «Водоканалом».

Процедура привлечения к административной ответственности также была соблюдена. Протокол составили и постановление вынесли уполномоченные должностные лица Госжилинспекции в пределах предоставленной им компетенции и при наличии достаточных оснований. В итоге в удовлетворении требований ООО «Свой дом» было отказано.