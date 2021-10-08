РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. Пробка протяженностью 3,13 км образовалась на Щелковском шоссе в Балашихе в пятницу утром, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, на 9:40 в пятницу движение затруднено в Балашихе на Щелковском шоссе в сторону Москвы от поворота на улицу Дмитриева до улицы Хвойной. Движение также затруднено в сторону Москвы на шоссе Энтузиастов в правом ряду от улицы Пригородной до микрорайона Новое Измайлово.

Затор в сторону Москвы образовался и на Носовихинском шоссе от улицы Центральной в микрорайоне Кучино до Серебряного пруда, а также в сторону области от поворота на Окольную улицу до реки Чечера.

Постоять придется в Балашихе на улицах Школьной, Полевой, на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.