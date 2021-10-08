РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Алексей Спасский досрочно сложил полномочия главы подмосковного Красногорска в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Внеочередное заседание Совета депутатов горокруга состоялось в администрации муниципалитета в пятницу. Вел заседание председатель Совета Сергей Трифонов. Первым вопросом повестки дня стал о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета и назначении временно исполняющего полномочия главы муниципалитета.

«Эти полгода получились очень насыщенными, очень интересными», - сказал Спасский.

25 марта 2021 года Алексей Спасский был назначен временно исполняющим полномочия главы городского округа Красногорск, а 29 апреля депутаты Совета депутатов муниципалитета утвердили его кандидатуру в качестве главы муниципалитета.

Депутаты единогласно приняли отставку Спасского по собственному желанию. С 8 октября временно исполняющим полномочия руководителя муниципалитета назначили первого заместителя главы Всеволода Волосевича.