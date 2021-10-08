РИАМО - 8 окт. Столичные работодатели в октябре готовы платить высокие зарплаты специалисту по регистрации медизделий, ведущему менеджеру в салоне премиальных напольных покрытий и частной няне, сообщает РИА Новости.

Исследование на данную тему провел сервис «Работа.ру».

Больше всего – до 500 тыс. рублей ежемесячно – работодатель готов платить специалисту по регистрации медицинских изделий. Салон премиальных напольных покрытий ищет ведущего менеджера с опытом работы от 3 лет, ему предлагают зарплату до 400 тыс. рублей.

До 300 тыс. рублей готовы платить няне за присмотр и уход за 6-летней девочкой. От кандидатов на данную вакансию требуется опыт работы от 3 лет и открытая виза в США.

Кроме того, на склад требуется руководитель закупок, работодатель обещает платить до 270 тыс. рублей. Соискатель должен иметь стаж в аналогичной сфере от 5 лет.

Учителю математики, преподающему на английском языке, в международной школе готовы платить до 250 тыс. рублей. Аналогичную зарплату обещают сервисному инженеру в ремонтной компании.