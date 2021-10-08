РИАМО - 8 окт. В текущем году в столице продолжили масштабную программу по благоустройству общественных территорий. Работы охватили свыше 5 тыс. площадей, набережных улиц, парков, скверов, дворов и других городских объектов в разных районах города, в том числе в Тверском и Таганском, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Тверской район

Так, в Тверском районе провели работы по благоустройству территории, которая находится рядом рядом с Дворцом творчества для детей и молодежи на Миуссах. Там была проложена новая дорожно-тропиночная сеть из плитки и асфальта.

А еще рядом с Дворцом есть качественное футбольное поле с искусственным газоном, которое функционирует даже зимой.

«Имеются площадки для игры в волейбол и баскетбол. В воркаут-зоне установили современные тренажеры, в том числе рассчитанные на пожилых людей. Обустроены детская площадка и многофункциональная спортивная площадка для малышей», - написал Собянин в своем персональном блоге.

Кроме того, новое арт-пространство «Квартал поэтов» создали около станции столичной подземки «Достоевская». Его украсили 8 силуэтов и стена с цитатами известных литераторов, музыкантов и режиссеров.

Таганский район

В этом районе благоустройство прошло в сквере у Спасо-Андроникова монастыря, который является популярным местом в исторической Рогожской слободе. Здесь москвичи любят прогуливаться.

Также в Таганском районе привели в порядок Калитниковский сквер. Там была отремонтирована детская площадка. Еще в сквере посадили больше зелени и благоустроили тропинки.

«Создание качественной городской среды – это бесконечный процесс улучшений. Завершив сезон 2021 года, мы уже сегодня начинаем формировать планы на следующий 2022 год. Постараемся сделать не меньше для повышения комфорта повседневной жизни москвичей», - подчеркнул Собянин.