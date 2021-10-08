РИАМО - 8 окт. Заммэра столицы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что первый выпуск гида Michelin по Москве станет важным этапом в международном продвижении гастрономического бренда столицы, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Гид представят в концертном зале «Зарядье» 14 октября. Сергунина в интервью журналу «Ресторанные ведомости» отметила, что в первый раз переговоры с представителями известного путеводителя прошли в 2012 году.

«Достижения столичных рестораторов и мастерство шефов, впечатляющий выбор кафе, ресторанов, закусочных — это достоинства, которые очевидны не только для нас, но и для зарубежных экспертов. Представители Michelin не исключение», — сказала Сергунина.

Благодаря звездам Michelin, которые получат столичные рестораны, Москва получит дополнительные условия для развития турсферы. Город станет привлекательнее, интерес к нему возрастет.

На сегодняшний день в столице насчитывается свыше 15 тыс. предприятий общественного питания. За последние годы их стало в 2,5 раза больше. Заммэра считает, что путеводитель Michelin будет стимулом для развития отрасли.

«Конкуренция и сейчас велика. 15 тыс. заведений общественного питания — приличное число даже для такого крупного мегаполиса, как Москва. Учитывая широчайший выбор, один из главных факторов популярности кафе или ресторана — стабильно высокое качество блюд и сервиса», — рассказала Сергунина.