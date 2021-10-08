РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. В Балашихе 7 октября состоялся первый матч нового сезона Любительской Хоккейной Лиги Московской области с участием команд-финалистов предыдущего сезона - команд правительства региона «7.62» и городского округа «Ратник», матч завершился со счетом 3:0 в пользу ХК «Ратник», сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

«Начали новый сезон Любительской хоккейной лиги Подмосковья с победы нашей Балашихинской команды «Ратник» над командой Правительства Московской области «7.62». Только «Ратник» - только Победа»,- написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в упорной борьбе команда одержала победу со счетом 3:0.

«Спасибо всем за прекрасную игру. Спасибо болельщикам за поддержку!» - заключил Юров.