РИАМО - 8 окт. Поступления налога на доходы физлиц в бюджет Москвы в январе-августе 2021 года составили 852,2 млрд руб., увеличившись на 23,4% к аналогичному периоду 2020 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«НДФЛ – главная по величине статья доходов городского бюджета, на него приходится 45,4% в общем объеме налоговых доходов. За 8 месяцев текущего года поступления НДФЛ превысили не только уровень 2020 года, но и на 30% - показатели января-августа докризисного 2019 года. Это является подтверждением, что московским компаниям удалось во многом преодолеть кризис, сохранить штат, выплачивать зарплаты и премии работникам. Рост НДФЛ – еще одно свидетельство восстановления большинства отраслей московской экономики», - подчеркнул заммэра.

В этом году увеличились поступления, перечисленные всеми видами налогоплательщиков НДФЛ.

«Из общего объема поступлений НДФЛ 90% – 765,8 млрд руб. - приходится на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами – организациями и ИП», - сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.