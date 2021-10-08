РИАМО - 8 окт. Подмосковное УФАС России рассмотрело сведения, представленные АО «Мособлгаз» в отношении ООО «Лаксон» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Компания уклонилась от заключения контракта на поставку датчиков «умного дома», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, «Мособлгаз» направил в адрес фирмы проект договора на выполнение поставки комплектов датчиков системы «Умный дом» в установленный законом срок.

В регламентированный срок компания не предоставила подписанный электронной цифровой подписью проект договор, в связи с этим заказчику поступило уведомление об уклонении фирмы от заключения договора.

На заседании комиссии антимонопольного ведомства компания не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта договора в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Подмосковное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Лаксон» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.