РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. В подмосковном Красногорске зафиксировали первые заморозки, под утро температура опустилась до минус 3 градусов, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Утром в пятницу температура на улице в подмосковном Красногорске опустилась ниже нуля. В поселке Нахабино в 8:00 уличный термометр показывал минус 3 градуса.

На траве и окнах образовался иней, а в бутылке с водой, пролежавшей ночь в машине, - лед.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», днем воздух в Красногорске прогреется до плюс 13 градусов. Ожидается ясная погода без осадков.