РИАМО - 8 окт. В районах Сокол и Ховрино на севере столицы проводят капитальный ремонт городских поликлиник по новому стандарту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ходе капитального ремонта применяются самые передовые технологии и создаются условия для подключения более мощного современного оборудования», - рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта столицы Денис Лебедев.

По его словам, в ходе работ самые посещаемые кабинеты обустраивают на первых этажах зданий. В помещениях для врачей устанавливают эргономичную мебель. Кроме того, в зданиях поликлиник заменят лифты и инженерные системы, установят новую вентиляцию, утеплят фасады, приспособят помещения для маломобильных граждан.

В поликлиниках также появятся дневные стационары, кабинеты подготовят для установки аппаратов для рентгена, УЗИ и маммографии.

В конце года планируют начать капитальный ремонт еще в двух поликлиниках, расположенных в районах Западное и Восточное Дегунино.