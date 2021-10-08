РИАМО - 8 окт. Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Орбанка», сообщается на официальном сайте регулятора.

Такое решение вызвано тем, что финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

На протяжении года ЦБ регулярно применял меры к указанному банку, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

«Орбанк» допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сейчас в финансовой организации назначена временная администрация. Она будет работать до тех пор, пока не будет назначен управляющий или ликвидатор.