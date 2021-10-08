РИАМО - 8 окт. Полицейские задержали в лесу в городском округе Королев 33-летнего жителя Балашихи, его подозревают в сбыте наркотиков. У мужчины изъяли свыше 50 свертков с наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе личного досмотра в рюкзаке злоумышленника обнаружены и изъяты 55 свертков с порошкообразным и растительным веществами. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области изъятое является наркотическими средствами – мефедроном и гашишем», – сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Она добавила, что общий вес изъятых наркотиков составил 150 гр.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по подготовке к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Королевским городским судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.