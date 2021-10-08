РИАМО - 8 окт. Сориентироваться на территории ВДНХ посетителям помогают интерактивные стелы, цифровые и навигационные экраны, а также обзорные карты и карты-«пятиминутки», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Информация о предстоящих событиях на ВДНХ и расположении ресторанов и кафе, а также функция покупки билетов доступна на 22 интерактивных стелах.

Расписание мероприятий и исторические сведения доступны на цифровых экранах. Всего их планируют установить 40 штук. Ключевые места выставки и ее достопримечательности москвичи и гости столицы могут найти на 36 обзорных картах.

Кроме того, карты-«пятиминутки» показывают, что находится поблизости в пяти минутах ходьбы.

На ВДНХ планируют увеличить число элементов навигации. На цифровых экранах планируют показывать трансляции мероприятий.

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