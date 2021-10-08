РИАМО - 8 окт. В централизованную клинико-диагностическую лабораторию Морозовской детской городской клинической больницы столицы поступило инновационное оборудование для молекулярно-генетических исследований, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Врачи Морозовской больницы уже начали применять в работе уникальное оборудование для проведения молекулярно-генетических исследований у детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями», - отметила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новое оборудование позволит подбирать индивидуальное лечение для пациентов. В больнице установили масс-спектрометр, который помогает определять мутацию в генах и прогнозировать переносимость лекарств.

Кроме того, в больнице начали использовать систему высокопроизводительного секвенирования. С ее помощью определяют совместимость при подборе доноров и приживаемость трансплантатов, добавила вице-мэр.

В 2020 году Морозовская детская больница стала обладателем гранта на внедрение инновационных методов лечения детей с онкологией.