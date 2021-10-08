РИАМО - 8 окт. В бывшей промзоне «Верхние Котлы», расположенной на юге столицы, проведут реорганизацию двух участков в ходе проекта «Индустриальные кварталы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Планируемый объем инвестиций в этот объект на юге Москвы — более 3,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит почти 310 млн рублей», — уточнил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, проект реализуют на двух участках в течение четырех и пяти лет соответственно после заключения договоров о комплексном развитии. В бывшей промзоне появится более 1 тыс. рабочих мест.

Он добавил, что проект предусматривает размещение на данной территории физкультурно-оздоровительного комплекса, бассейна и других объектов спортивного назначения, а еще ресторанов, кафе, высокотехнологичных предприятий и деловую застройку. Планируется возвести порядка 60 тыс. кв. м недвижимости.

Проект «Индустриальные кварталы» дает возможность создавать городские пространства и по-новому использовать ранее заброшенные территории.