РИАМО - 8 окт. Экс-футболист «Спартака» и футбольный эксперт Александр Мостовой считает, что предстоящая игра российской сборной со словаками будет сложной, от россиян он ожидает серьезного сопротивления соперникам.

«Беспокойство за результат есть. Очень хорошо, что играем дома, потому что на выезде ситуация была бы тяжелее. Что касается травм, то это неотъемлемая часть футбола. Для этого и вызывают так много футболистов, к тому же ввели пять замен в матчах», - сказал Мостовой в интервью Rusfootball.

Он подчеркнул, что травмы футболистов не являются отговорками для плохого результата сборной в данной игре, так как у команды есть сформированный резерв.

Эксперт подчеркнул, что словаки сильно замотивированы на этот матч. Проигрыш отодвинет их на последнее место в таблице и у них тогда не будет смысла продолжать играть дальше. Ничья или победа даст им хорошие шансы занять второе место в группе.

«Вряд ли Гамид <…> появится на поле. Он сейчас определенно не сильнее Смолова или Заболотного. Забил свои голы в чемпионате, молодец, но он еще молодой игрок и у него все впереди. Бросать его в бой в таком важном матче пока рановато, пусть пропитывается атмосферой сборной и растет», - считает Мостовой.

Сборная РФ сыграет с командой Словакии в пятницу. Матч начнется в 21:45. Игра в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022 года пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.